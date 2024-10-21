Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Во Владимире компанию-перевозчика «ОКТО» оштрафовали на 150 тысяч рублей.Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Перевозчик ушел с рынка со скандалом: компания перестала выпускать автобусы на линии.Напомним, что организация заключила договор с мэрией еще в 2022 году. Она должна была обслуживать маршруты №11С, 25, 7С, 56, 26С, 28, 15, 21С на протяжении пяти лет. Подрядчик неоднократно совершал нарушения. Пассажиры постоянно жаловались на долгие интервалы.Оставшиеся без подрядчика восемь маршрутов раздали трех перевозчикам. В итоге компанию «ОКТО» внесли в реестр недобросовестных поставщиков на два года. На нее наложили административный штраф.Напомним, что в Юрьев-Польском прокуратура .