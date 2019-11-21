Подозреваемый с помощью мобильного приложения одного из банков осуществил оформление четырех кредитов...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Якиманка задержали подозреваемого в хищении денежных средств путем мошенничества.В полицию обратилась 50-летняя москвичка. Женщина сообщила, что неизвестный оформил кредит в банке на ее имя.В результате оперативно розыскным мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Волжском бульваре. Им оказался 23-летний родственник потерпевшей. Как оказалось, мужчина с помощью мобильного приложения одного из банков, установленного на телефон заявительницы, осуществил оформление четырех кредитов на ее имя, после чего снял деньги со счета и распорядился ими по своему усмотрению. Материальный ущерб составил более 800 тысяч рублей.Следствием и отделом дознания ОМВД России по району Якиманка возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60