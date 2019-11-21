21 ноября отмечаются даты создания двух православных храмов Михаила Архангела

21 ноября отмечаются даты создания двух православных храмов Михаила Архангела. Один на Студеной горе - его открыли в 1893 году. второй в Красном селе, открылся на 105 лет раньше, в 1788 году. Для обоих храмов это престольный праздник. Роднит их одинаковое посвящение архангелу Михаилу и тот факт, что после революции оба храма были закрыты, а потом возобновлены.21 ноября 1944 года Совет Народных Комиссаров РСФСР издал распоряжение № 2884-р о восстановлении с 1 декабря того же года во Владимире государственного учительского института с общим приемом на первый курс 120 учащихся. А учительский институт с началом войны был еще в сентябре 1941 года эвакуирован в Суздаль, а потом временно закрыт. В здании вуза у Золотых ворот разместился военный госпиталь №1887, затем – 5799. В 1944 году, вместе с движением фронта на Запад, госпиталь перевели в том же направлении, а здание вернули учительскому институту. В указанный срок были приняты по 60 студентов на первый курс историко-филологического и физико-математического факультетов.