Модный эксперт Александр Васильев по праву считается иконой стиля. Кому, как ни ему, раздавать советы и критиковать звезд российского шоу-бизнеса. Так, под его прицел попала ведущая Юлия Меньшова.

Модный эксперт Александр Васильев по праву считается иконой стиля. Кому, как ни ему, раздавать советы и критиковать звезд российского шоу-бизнеса. Так, под его прицел попала ведущая Юлия Меньшова.По мнению историка моды, зачасту актрисе удается удачно подобрать вещи по цвету. Тем не менее, он считает, что Юлии в ее гардеробе не хватает женственности и легкости."Ей не нужно в корне менять выбранное направление, но если она его немного скорректирует, то только выиграет от этого. Юля должна выглядеть более хрупкой, нежной и женственной", – заявил театральный художник.Александр настоятельно рекомендует артистке прибегать к советам матери. Ведь у Веры Валентиновны значительно больше вкуса и опыта в этом вопросе.11 Ноя 2019 в 3:59 PSTВасильев также утверждает, что Юлии просто необходимо облечь ее динамичный имидж в более изящную форму. Для этого ей стоит внимательнее следить следить за выбором декольте и украшений."Это позволит Юле всегда выглядеть прекрасно – не на 100, а на 200 процентов", – отметил модельер.В целом, эксперт считает Меньшову очень привлекательной женщиной с прекрасной фигурой и пшеничными локонами. Главное, научиться правильно подчеркивать свои достоинства.