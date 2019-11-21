Российский актер Алексей Чадов знаменит ничуть не меньше его старшего брата Андрея. Он рассказал об их крепкой родственной связи.

Российский актер Алексей Чадов знаменит ничуть не меньше его старшего брата Андрея. Он рассказал об их крепкой родственной связи.Оказалось, что братья до сих пор соперничают между собой. Тем не менее, Алексей утверждает, что ему проще. Ему для движения вперед конкуренция не нужна. А вот для Андрея этот вопрос на сегодняшний день актуален."Я могу в сторонке постоять, меня мотивируют другие вещи. Например, чужой успех. Я не страдаю завистью", – признался Чадов-младший на "Морозова ХЗ-шоу" радио Energy.Звезда отметил, что они никогда не обсуждали эту тему между собой. Но он все-равно уверен, что нотки зависти у ближайшего родственника по отношению к нему присутствуют."Это мешает существовать в полноценной гармонии", – утверждает знаменитость.Но несмотря ни на что у братьев Чадовых очень теплые отношения. По словам Алексея, они искренне нуждаются друг в друге. Поэтому очень часто видятся.20 Ноя 2019 в 1:22 PSTАктер даже рассказал об их любимом совместном времяпрепровождении. Оказалось, родственники обожают жарить в лесу шашлык и собирать грибы.