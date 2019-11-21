Полузащитник сборной России Алексей Миранчук летом перейдет из Локомотива в Ювентус. Клубы достигли договоренности о трансфере футболиста.

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук летом перейдет из "Локомотива" в "Ювентус". Клубы достигли договоренности о трансфере футболиста.Как сообщает Чемпионат.com, 24-летний полузащитник станет игроком "Ювентуса" после чемпионата Европы. Ориентировочная стоимость Миранчука 40 миллионов евро. На Алексея претендовал "Зенит", но сам футболист предпочел продолжить карьеру в составе чемпиона Италии."Ювентус" решил приобрести Алексея Миранчука после очных встреч в Лиге чемпионов, в которых российский футболист забил два мяча. Брат-близнец Алексея Антон останется в "Локомотиве".