Примадонна отечественной эстрады выступила для близких друзей. Алла Пугачева исполнила собственный хит Любовь, похожая на сон.

Примадонна отечественной эстрады выступила для близких друзей. Алла Пугачева исполнила собственный хит "Любовь, похожая на сон".Музыкант Игорь Крутой опубликовал в личном "Инстаграм" редкоевидео. В кадре Алла Пугачева поет для людей, которые расположились за столиками.Артистка, облаченная в черное, вживуюисполняет композицию "Любовь, похожая на сон".Отметим, что ролик был сделан еще весной. В апреле этого,2019 года, Алла Борисовна отпраздновала 70-летие. В честь юбилея Примадоннасобирала друзей в ресторане на Рублевском шоссе. Звезда, судя по всему, самаразвлекала дорогих гостей.Большинство подписчиков Игоря Крутого от ролика пришли ввосторг. Не каждый день можно услышать живое пение Пугачевой."Люблю ! Певица от Бога, таких сейчас нет. ДайБог ей здоровья. 🙏😍👍👍👍(здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", "❤️легендарная женщина. люблю еепесни", "Любовь похожая на сон" песня на века! 😊😍👏👏", "Лучше Аллы никто и никогда ее не споет!!! Браво!!! ❤️❤️❤️💥💥💥👏👏👏" – восторгались интернет-обыватели.К слову,были и те, кто отмечал, что утратила свой чистый как стеклышко голос.По мнению некоторых подписчиков Игоря Крутого, Примадонне пора завязывать спением."Песня гениальная, нопеть ее нужно молодым звонким голосом, а не давить из себя из последних сил","Даааа! Жизнь-река! Берет свое!", "Где голос то😢😢😢", "Даааа ужжж. Теперь-то Пугачевой лучшезабыть про эту песню. Пусть поет Арлекино", "Хотя она очень и старается но годы берут свое... уже не то", "Аллауже не та", – расстроенно отмечали придирчивые обыватели.