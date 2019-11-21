Примадонна отечественной эстрады выступила для близких друзей. Алла Пугачева исполнила собственный хит Любовь, похожая на сон.
Примадонна отечественной эстрады выступила для близких друзей. Алла Пугачева исполнила собственный хит "Любовь, похожая на сон".
Музыкант Игорь Крутой опубликовал в личном "Инстаграм" редкое
видео. В кадре Алла Пугачева поет для людей, которые расположились за столиками.
Артистка, облаченная в черное, вживую
исполняет композицию "Любовь, похожая на сон".
Отметим, что ролик был сделан еще весной. В апреле этого,
2019 года, Алла Борисовна отпраздновала 70-летие. В честь юбилея Примадонна
собирала друзей в ресторане на Рублевском шоссе. Звезда, судя по всему, сама
развлекала дорогих гостей.
Большинство подписчиков Игоря Крутого от ролика пришли в
восторг. Не каждый день можно услышать живое пение Пугачевой.
"Люблю ! Певица от Бога, таких сейчас нет. Дай
Бог ей здоровья. 🙏😍👍👍👍
(здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", "❤️легендарная женщина. люблю ее
песни", "Любовь похожая на сон" песня на века! 😊😍👏👏", "Лучше Аллы никто и никогда ее не споет!!! Браво!!! ❤️❤️❤️💥💥💥👏👏👏" – восторгались интернет-обыватели.
К слову,
были и те, кто отмечал, что утратила свой чистый как стеклышко голос.
По мнению некоторых подписчиков Игоря Крутого, Примадонне пора завязывать с
пением.
"Песня гениальная, но
петь ее нужно молодым звонким голосом, а не давить из себя из последних сил",
"Даааа! Жизнь-река! Берет свое!", "Где голос то😢😢😢", "Даааа ужжж. Теперь-то Пугачевой лучше
забыть про эту песню. Пусть поет Арлекино", "Хотя она очень и старается но годы берут свое... уже не то", "Алла
уже не та", – расстроенно отмечали придирчивые обыватели.