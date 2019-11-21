Анастасия Волочкова – явление в российском шоу-бизнесе уникальное. Именно ее из тысяч звезд на эстрадном небосклоне выбрала для участия в юбилейных концертах Алла Пугачева. А уж Примадонна умеет отличать талант от бездарности. У балерины свыше миллиона подписчиков в социальных сетях. Хотя некоторые из них заходят на страницу артистки, чтобы плюнуть, высмеять или оскорбить. Но она не обращает внимания, остается выше этой возни, ибо помнит фразу из басни Крылова: Ах, Моська! Знать, она сильна, коль лает на слона! После московской премьеры спектакля Балерина в Зазеркалье цирка очередной поток помоев полился и на Настю, и на ее друзей. Корреспондент Дни.ру побывал на представлении и понял, что завистники клевещут.

Анастасия Волочкова – явление в российском шоу-бизнесе уникальное. Именно ее из тысяч звезд на эстрадном небосклоне выбрала для участия в юбилейных концертах Алла Пугачева. А уж Примадонна умеет отличать талант от бездарности. У балерины свыше миллиона подписчиков в социальных сетях. Хотя некоторые из них заходят на страницу артистки, чтобы плюнуть, высмеять или оскорбить. Но она не обращает внимания, остается выше этой возни, ибо помнит фразу из басни Крылова: "Ах, Моська! Знать, она сильна, коль лает на слона!" После московской премьеры спектакля "Балерина в Зазеркалье цирка" очередной поток помоев полился и на Настю, и на ее друзей. Корреспондент "Дни.ру" побывал на представлении и понял, что завистники клевещут.Этот спектакль родился во многом вопреки. Волочковой вставляли палки в колеса, артисты в последний момент отказывались от выступления, подводил реквизит. Настя не теряла оптимизма, а просто знала, что справится. По несколько часов занятий у станка ежедневно. Восьмичасовые репетиции в зале. Стертые в кровь ноги. А еще огромное желание преодолеть себя, возраст, скептическое отношение.Дело в том, что Настя боится высоты, а в этом спектакле ей надо было без страховки парить на полотнах и в клетке, параллельно показывая такие кульбиты, что сердце замирало и дух захватывало. Одно дело – знаменитые вертикальные шпагаты на земле, и совсем другое, когда летишь над сценой... "Когда висишь вниз головой, это очень страшно", – призналась после королева "Инстаграма". Но она справилась и была в этот вечер на высоте во всех смыслах.Ее героиня в спектакле неслучайно оказывается в цирке и примеряет красный клоунский нос. Многие считают Волочкову фриком, а она просто, как хорошая актриса, подыгрывает таким людям. К тому же клоун – она из самых сложных профессий в цирке. Михаил Румянцев (Карандаш), Олег Попов, Юрий Никулин – все они знали, как тяжело рассмешить. И всегда на происходящее вокруг смотрели с юмором. Так же мудро поступает и Анастасия Волочкова.И словно о ней пела Алла Пугачева: "Но слез моих не видно никому./ Ну что ж, Арлекин, я, видно, неплохой!" "Перед спектаклем я плакала на плече у дочери: "Аришенька, мне так плохо, я так устала!" – призналась после выступления артистка корреспонденту "Дни.ру". Дочь была в этот вечер в зале и тоже кричала ей "Браво!", радуясь, волнуясь и восхищаясь. А по окончании одна из первых вышла на сцену, чтобы обнять и поцеловать знаменитую маму.Ариадне всего 14 лет, но уже видно, что она красавица. Утонченная, статная, харизматичная – проявились гены . И как бы не ссорили их в Интернете, какие бы гадости не сочиняли, ясно одно: дочь может гордиться своей мамой. Анастасия Волочкова достойна.