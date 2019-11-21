Анастасия Волочкова – явление в российском шоу-бизнесе уникальное. Именно ее из тысяч звезд на эстрадном небосклоне выбрала для участия в юбилейных концертах Алла Пугачева. А уж Примадонна как никто умеет отличить талант от бездарности. У балерины свыше миллиона подписчиков в социальных сетях. Причем многие из них заходят на страницу артистки, чтобы плюнуть, высмеять или оскорбить. Но она не обращает внимания, остается выше этой возни, ибо помнит фразу из басни Крылова: Ах, Моська, знать, она сильна, коль лает на слона! После московской премьеры спектакля Балерина в зазеркалье цирка очередной поток помоев полился и на Настю, и на ее друзей. Корреспондент Дни.ру побывал на представлении. И понял, что завистники зря клевещут.

Анастасия Волочкова – явление в российском шоу-бизнесе уникальное. Именно ее из тысяч звезд на эстрадном небосклоне выбрала для участия в юбилейных концертах Алла Пугачева. А уж Примадонна как никто умеет отличить талант от бездарности. У балерины свыше миллиона подписчиков в социальных сетях. Причем многие из них заходят на страницу артистки, чтобы плюнуть, высмеять или оскорбить. Но она не обращает внимания, остается выше этой возни, ибо помнит фразу из басни Крылова: "Ах, Моська, знать, она сильна, коль лает на слона!" После московской премьеры спектакля "Балерина в зазеркалье цирка" очередной поток помоев полился и на Настю, и на ее друзей. Корреспондент "Дни.ру" побывал на представлении. И понял, что завистники зря клевещут.Этот спектакль родился во многом вопреки. Волочковой вставляли палки в колеса, артисты в последний момент отказывались от выступления. Подводил реквизит. Но Настя не теряла оптимизма, а просто знала, что справится. По несколько часов занятий у станка ежедневно. Восьмичасовые репетиции в зале. Стертые в кровь ноги. А еще огромное желание преодолеть себя, возраст, скептическое отношение.Дело в том, что Настя боится высоты, а в этом спектакле ей надо было без страховки парить на полотнах и в клетке, параллельно показывая такие кульбиты, что сердце замирало. "Когда висишь вниз головой, это очень страшно", – призналась "королева инстаграма". Но она справилась. И была в этот вечер на высоте во всех смыслах.Ее героиня в спектакле неслучайно оказывается в цирке и примеривает красный клоунский нос. Многие считают Волочкову фриком, клоуном, а она просто подыгрывает таким людям. К тому же быть клоуном – она из самых сложных профессий в цирке.И словно бы о ней пела Алла Пугачева: "Что ж, Арлекин, я, видно, не плохой, коль слов моих не видно никому". "Перед спектаклем я плакала на плече у дочери: "Аришенька, мне так плохо, я так устала!" – призналась после выступления артистка корреспонденту "Дни.ру". Дочь была в этот вечер в зале и тоже кричала маме "Браво!", радуясь, волнуясь, восхищаясь. А по окончании одна из первых вышла на сцену, чтобы обнять и поцеловать знаменитую маму.Ариадне всего 14 лет. но уже сегодня видно, что она – красавица. Утонченная, статная, харизматичная – гены проявились явно.Дочь может гордиться своей мамой. Анастасия Волочкова достойна.