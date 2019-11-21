Актриса полностью изменит внешность. Кристина Асмус пойдет на это ради роли.

Актриса полностью изменитвнешность. Кристина Асмус пойдет на это ради роли.Знаменитость согласилась исполнить рольискусственного интеллекта в новогоднем шоу в Российской академии наук. Артистка сыграет Нейросеть впредставлении "Путешествие на СеРверный полюс".КристинаАсмус поэксперементирует с внешним видом. Персонаж с голубыми волосами,необычным гримом и линзами для глаз будет помогать Деду Морозу и Снегурочкебыстро доставить подарки, передает .Звезда призналась, что многораз участвовала в детских представлениях, но в таком качественикогда. По ее словам, это "и не совсем театр, и не совсем кино". "Этоспектакль для всей семьи, где мой персонаж появляется на экране, безпрямого взаимодействия с партнерами. У нас уже состоялась съемка,и это был совершенно новый опыт для меня", – поделилась Кристина Асмус.Материал дополняется