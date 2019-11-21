Актриса полностью изменит
внешность. Кристина Асмус пойдет на это ради роли.
Актриса полностью изменит
внешность. Кристина Асмус пойдет на это ради роли.
Знаменитость согласилась исполнить роль
искусственного интеллекта в новогоднем шоу в Российской академии наук. Артистка сыграет Нейросеть в
представлении "Путешествие на СеРверный полюс".
Кристина
Асмус поэксперементирует с внешним видом. Персонаж с голубыми волосами,
необычным гримом и линзами для глаз будет помогать Деду Морозу и Снегурочке
быстро доставить подарки, передает .
Звезда призналась, что много
раз участвовала в детских представлениях, но в таком качестве
никогда. По ее словам, это "и не совсем театр, и не совсем кино". "Это
спектакль для всей семьи, где мой персонаж появляется на экране, без
прямого взаимодействия с партнерами. У нас уже состоялась съемка,
и это был совершенно новый опыт для меня", – поделилась Кристина Асмус.
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