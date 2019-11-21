Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается играть роль миротворца в Донбассе. В Киеве потуги Батьки не оценили. Владимир Зеленский фактически призвал белорусского коллегу не совать нос в чужие дела.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается играть роль миротворца в Донбассе. В Киеве потуги Батьки не оценили. Владимир Зеленский фактически призвал белорусского коллегу не совать нос в чужие дела.
Лукашенко очень хочет снискать себе славу миротворца.
Белорусский лидер предоставляет площадку для переговоров по урегулированию в
Донбассе, выдвигает идеи по мирному решению проблемы. В сентябре Батька
предложил ввести в Донбасс белорусских миротворцев.
Владимир Зеленский отреагировал на предложение своего
коллеги только сейчас. На брифинге в Очакове он напомнил, что белорусский лидер
обещал помочь, если Киев обратится к Минску во время взятия границы с Россией
под контроль.
К предложению Лукашенко Зеленский отнесся без энтузиазма.
Президент Украины вежливо, но наотрез отказался. "Я думаю, что мы же
независимая страна и у нас хватит своих пограничников", – сказал он.
Идею Лукашенко до этого прокомментировали в Москве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что ввод миротворцев
не предусмотрен минскими соглашениями. Кроме того, он призвал обсуждать
ситуацию в регионе с Донецкой и Луганской республиками.
Предложение раскритиковали и в Донецке.
Глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин заявил, что в "синих
касках" Донбасс не нуждается и может самостоятельно обеспечить
безопасность на своих границах.
Сам белорусский лидер как-то жаловался, что обращался
со своей идеей к Киеву и Москве. По словам , белорусские пограничники могли
бы взять под контроль 400-километровый участок российско-украинской границы,
ныне контролируемый ДНР и ЛНР.