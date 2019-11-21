Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается играть роль миротворца в Донбассе. В Киеве потуги Батьки не оценили. Владимир Зеленский фактически призвал белорусского коллегу не совать нос в чужие дела.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается играть роль миротворца в Донбассе. В Киеве потуги Батьки не оценили. Владимир Зеленский фактически призвал белорусского коллегу не совать нос в чужие дела.Лукашенко очень хочет снискать себе славу миротворца.Белорусский лидер предоставляет площадку для переговоров по урегулированию вДонбассе, выдвигает идеи по мирному решению проблемы. В сентябре Батькапредложил ввести в Донбасс белорусских миротворцев.Владимир Зеленский отреагировал на предложение своегоколлеги только сейчас. На брифинге в Очакове он напомнил, что белорусский лидеробещал помочь, если Киев обратится к Минску во время взятия границы с Россиейпод контроль.К предложению Лукашенко Зеленский отнесся без энтузиазма.Президент Украины вежливо, но наотрез отказался. "Я думаю, что мы женезависимая страна и у нас хватит своих пограничников", – сказал он.Идею Лукашенко до этого прокомментировали в Москве.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что ввод миротворцевне предусмотрен минскими соглашениями. Кроме того, он призвал обсуждатьситуацию в регионе с Донецкой и Луганской республиками.Предложение раскритиковали и в Донецке.Глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин заявил, что в "синихкасках" Донбасс не нуждается и может самостоятельно обеспечитьбезопасность на своих границах.Сам белорусский лидер как-то жаловался, что обращалсясо своей идеей к Киеву и Москве. По словам , белорусские пограничники моглибы взять под контроль 400-километровый участок российско-украинской границы,ныне контролируемый ДНР и ЛНР.