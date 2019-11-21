Всемирная боксерская организация опубликовала обновленную версию рейтинга. Россиянин Сергей Ковалев, проигравший в начале ноября мексиканцу Саулю Альваресу в чемпионском бою, расположился на четвертом месте.

Всемирная боксерская организация опубликовала обновленную версию рейтинга. Россиянин Сергей Ковалев, проигравший в начале ноября мексиканцу Саулю Альваресу в чемпионском бою, расположился на четвертом месте.Следом за ним идет еще один представитель России Максим Власов, владеющий титулом WBO Global. В топ-10 рейтинга тяжеловесов также попал россиянин Евгений Тищенко, занимающий десятую строчку.Напомним, что Сергей Ковалев 3 ноября не смог защитить чемпионский титул в бою с Саулем Альваресом. Мексиканец завершил поединок досрочно, послав россиянина в нокаут в 11-м раунде.