Онкологическое заболевание легких дало тяжелые осложнения на нервную
систему телезвезды. Александр Беляев прошел курс лечения.
Онкологическое заболевание легких дало тяжелые осложнения на нервную
систему телезвезды. Александр Беляев прошел курс лечения.
70-летний
ведущий прогноза погоды стал испытывать трудности с произношением и координацией. После реабилитации он восстанавливает силы.
"Провели интенсивную терапию, принимал медикаменты по внушительному
списку. Препараты подействовали, ткани удалось восстановить. Пока никаких
операций не ожидается", – цитирует Александра Беляева . Телеведущий добавил, что в декабре пойдет на плановое
обследование.
По словам знаменитости, врачи дают оптимистичные прогнозы. Во всяком
случае, сдаваться болезни он не намерен. Несмотря на заболевание, журналист
остается преданным своей работе и с удовольствием ведет "Прогноз погоды" на
НТВ.
Говорят, Александр Беляев никому не доверяет писать тексты к своим
эфирам. Смотреть конечный результат он не любит. "Это было шоковое состояние…
Потому что это не я, это некое даже неприятное для меня существо, которое
желает понравиться, которое все время улыбается, которое говорит приятные вещи.
Я совсем не такой на самом деле, как пытаюсь показаться на экране", – ранее
делился ведущий.
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