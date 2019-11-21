Онкологическое заболевание легких дало тяжелые осложнения на нервную систему телезвезды. Александр Беляев прошел курс лечения.

Онкологическое заболевание легких дало тяжелые осложнения на нервнуюсистему телезвезды. Александр Беляев прошел курс лечения.70-летнийведущий прогноза погоды стал испытывать трудности с произношением и координацией. После реабилитации он восстанавливает силы."Провели интенсивную терапию, принимал медикаменты по внушительномусписку. Препараты подействовали, ткани удалось восстановить. Пока никакихопераций не ожидается", – цитирует Александра Беляева . Телеведущий добавил, что в декабре пойдет на плановоеобследование.По словам знаменитости, врачи дают оптимистичные прогнозы. Во всякомслучае, сдаваться болезни он не намерен. Несмотря на заболевание, журналистостается преданным своей работе и с удовольствием ведет "Прогноз погоды" наНТВ.Говорят, Александр Беляев никому не доверяет писать тексты к своимэфирам. Смотреть конечный результат он не любит. "Это было шоковое состояние…Потому что это не я, это некое даже неприятное для меня существо, котороежелает понравиться, которое все время улыбается, которое говорит приятные вещи.Я совсем не такой на самом деле, как пытаюсь показаться на экране", – ранееделился ведущий.Материал дополняется