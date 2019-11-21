Две трети средств, выделенных в 2020 году на гособоронзаказ, будут направлены на приобретение нового вооружения, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллеги Минобороны РФ.

Две трети средств, выделенных в 2020 году на гособоронзаказ, будут направлены на приобретение нового вооружения, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллеги Минобороны РФ.Глава военного ведомства уточнил, что к 2021 году подразделения, которые находятся в постоянной готовности, должны быть оснащены современным оружием и экипировкой на 70%, сообщает пресс-служба Минобороны.В заключении министр сообщил, что гособоронзаказ на 2020 год уже формируется. Он учитывает свыше 300 образцов боевой техники, прошедших испытания в Сирии.