Ученые из университетского колледжа Лондона смогли рассчитать средний размер мужского полового органа. Выяснилось, что в спокойном состоянии средняя длина равна 9 сантиметрам, а в ..

Ученые из университетского колледжа Лондона смогли рассчитать средний размер мужского полового органа. Выяснилось, что в спокойном состоянии средняя длина равна 9 сантиметрам, а в эрегированном – 13 сантиметров в длину.Как передает , в исследовании приняли участие более 100 мужчин, включая подростков и пенсионеров. Ученые также развеяли миф о том, что у мужчин с большой ногой соответствующий размер пениса. Но эксперты из Кореи считаю, что размер можно угадать по пальцам на ногах мужчины. Окружность пениса, по их словам, незначительно, но коррелирует с длиной первого и третьего пальцев ноги.Ученые также определили, что короткие половые органы увеличиваются на 86% в состоянии эрекции: этот показатель выше, чем у длинных пенисов, которые в аналогичном состоянии возбуждения увеличиваются на 47%.