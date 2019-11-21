Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, передает ТАСС.По закону, доходы федерального бюджета в 2020 году запланированы на уровне 20,379 триллионов рублей. В 2021 году они увеличатся до 21,246, а в 2022 году — до 22,058 триллионов рублей.Как ожидается, расходы бюджета также будут расти — до 19,503 триллионов рублей в 2020 году, до 20,634 триллионов рублей в 2021 году и до 21,763 триллионов рублей в 2022 году. По-прежнему весомую долю составят расходы на соцобеспечение, оборону и нацбезопасность.Профицит федерального бюджета в 2020-2022 годах ожидается на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП соответственно.Прогнозируемый объем ВВП на 2020 год составляет 112,863 триллионов рублей.Специалисты прогнозируют документ, исходя из заложенной в бюджетном правиле цены на нефть марки Urals в 2020 году — $42,4 за баррель. Дополнительные доходы казны от продажи нефти сверх этого уровня направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ).Приоритетом расходов федерального бюджета в ближайшие три года станут нацпроекты, на которые планируется выделить порядка 7 триллионов рублей. При этом финансирование нацпроектов будет ежегодно расти — с 1,982 триллиона рублей в 2020 году до 2,692 триллионов рублей в 2022 году.