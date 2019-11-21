Скандал вокруг сетевого сообщества Диссернет набирает обороты. Неугомонный питерский ректор и член-корреспондент РАН Александр Запесоцкий выступил с обличительной речью в последний день общего собрания Российской академии наук.

Скандал вокруг "сетевого сообщества" "Диссернет" набирает обороты. Неугомонный питерский ректор и член-корреспондент РАН Александр Запесоцкий выступил с обличительной речью в последний день общего собрания Российской академии наук.Этому предшествовала на редкость слабая статья на "ЭхоМосквы" либерального журналиста Сергея Пархоменко, который заменил аргументы нажуткую брань в адрес едва ли не всех ведущих российских СМИ, процитировавшихинтервью Запесоцкого Московскому комсомольцу. А цитировали очень многие.Запесоцкого это, судя по всему, только подзадорило. Еговыступление, по мнению многих очевидцев, стало на общем собрании академиковсобытием и черным днем для "Диссернета". Ректор проявил себя как незаурядныйоратор и шоумен, мгновенно завладев вниманием огромного зала (1200 мест былизаполнены с аншлагом). И что ни тезис – поддержка почтенной публики.Для начала Запесоцкий упомянул интервью президента РАНАлександра Сергеева, где тот еще до выборов сообщил о политике гласности вакадемии и заявил, что публикация доклада "Диссернет" перед выборами в Академиюна сайте РАН была большой ошибкой."Те данные, которые комиссия получает, передпубликацией должны быть рассмотрены и проанализированы именно на предмет того,нет ли там каких-то неправильностей, неточностей (...) В данном случае этого непроизошло", – Сергеев.РАН – не клуб стриптиза, нам надо это понимать, подчеркнулректор. По его словам, Президиум этого высокого научного сообщества упустилконтроль над Комиссией по борьбе с фальсификациями. Как результат – тудапроникли люди, которые теперь пытаются учить жизни академиков.Проблема в том, заявил ректор, что у Академии нет никакойнаучной методики, как отличить плагиаторов от честных людей. "Диссернет" и имподобные этим пользуются, пытаясь поймать рыбу в мутной воде, полагаетЗапесоцкий. Неужели Академия наук сама не способна в этом разобраться, задалриторический вопрос Запесоцкий.Очевидцы сообщают, что Президиум собрания несколько разпытался остановить воспарившего на гребне интереса академиков ректора, нобезуспешно. "Пусть продолжает, дайте сказать", кричали в зале.Далее Запесоцкий напомнил о произошедшем с докторомюридических наук Николаем Михайловым. "Диссернет" обвинил именитого ученого вплагиате.Михайлов баллотировался в члены-корреспонденты РАН.Обвинения против него не подтвердились. Но организм не выдержал: в началеноября ученый скоропостижно скончался. В научных кругах произошедшее .Дальнейший ход общего собрания был предсказуем. ПрезидентРАН заявил коллегам, что читал статью Запесоцкого в "Московском комсомольце":"Это действительно очень серьезная статья, нам стоит обсудить". Залодобрительно загудел. Ректор сообщил, что в ближайшее время передаст в Президиум РАН свой доклад об ошибках Комиссии по фальсификации на 50 страницах.После Запесоцкого слово взял сторонник Комиссии по борьбе сфальсификациями и предложил объявить ей благодарность за работу. Но подавляющеебольшинство ученых восприняло внедрение "Диссернета" в академическуюсреду негативно. Как сообщает газета "Версия", из 1200 участниковсобрания инициативу поддержали лишь 38.Видимо, 3,2% сторонников "Диссернета" на собрании РАН – этоокончательные похороны данной конторы. ВАК и РАН с нею сотрудничать, судя повсему, не будут. Минобрнауки – тем более. Учитывая широкий общественныйрезонанс последних событий, нельзя исключать, что деятельностью"Диссернета" могут заинтересоваться правоохранительные органы.А журналистское сообщество сейчас заинтересовано инымсюжетом – чем ответит на пассажи Пархоменко на "Эхе Москвы" бойкий на пероректор Запесоцкий. Уж этот, скорее всего, за словом в карман не полезет. Шоу"must goon".