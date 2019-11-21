Скандал вокруг сетевого сообщества Диссернет набирает обороты. Неугомонный питерский ректор и член-корреспондент РАН Александр Запесоцкий выступил с обличительной речью в последний день общего собрания Российской академии наук.
Скандал вокруг "сетевого сообщества" "Диссернет" набирает обороты. Неугомонный питерский ректор и член-корреспондент РАН Александр Запесоцкий выступил с обличительной речью в последний день общего собрания Российской академии наук.
Этому предшествовала на редкость слабая статья на "Эхо
Москвы" либерального журналиста Сергея Пархоменко, который заменил аргументы на
жуткую брань в адрес едва ли не всех ведущих российских СМИ, процитировавших
интервью Запесоцкого Московскому комсомольцу. А цитировали очень многие.
Запесоцкого это, судя по всему, только подзадорило. Его
выступление, по мнению многих очевидцев, стало на общем собрании академиков
событием и черным днем для "Диссернета". Ректор проявил себя как незаурядный
оратор и шоумен, мгновенно завладев вниманием огромного зала (1200 мест были
заполнены с аншлагом). И что ни тезис – поддержка почтенной публики.
Для начала Запесоцкий упомянул интервью президента РАН
Александра Сергеева, где тот еще до выборов сообщил о политике гласности в
академии и заявил, что публикация доклада "Диссернет" перед выборами в Академию
на сайте РАН была большой ошибкой.
"Те данные, которые комиссия получает, перед
публикацией должны быть рассмотрены и проанализированы именно на предмет того,
нет ли там каких-то неправильностей, неточностей (...) В данном случае этого не
произошло", – Сергеев.
РАН – не клуб стриптиза, нам надо это понимать, подчеркнул
ректор. По его словам, Президиум этого высокого научного сообщества упустил
контроль над Комиссией по борьбе с фальсификациями. Как результат – туда
проникли люди, которые теперь пытаются учить жизни академиков.
Проблема в том, заявил ректор, что у Академии нет никакой
научной методики, как отличить плагиаторов от честных людей. "Диссернет" и им
подобные этим пользуются, пытаясь поймать рыбу в мутной воде, полагает
Запесоцкий. Неужели Академия наук сама не способна в этом разобраться, задал
риторический вопрос Запесоцкий.
Очевидцы сообщают, что Президиум собрания несколько раз
пытался остановить воспарившего на гребне интереса академиков ректора, но
безуспешно. "Пусть продолжает, дайте сказать", кричали в зале.
Далее Запесоцкий напомнил о произошедшем с доктором
юридических наук Николаем Михайловым. "Диссернет" обвинил именитого ученого в
плагиате.
Михайлов баллотировался в члены-корреспонденты РАН.
Обвинения против него не подтвердились. Но организм не выдержал: в начале
ноября ученый скоропостижно скончался. В научных кругах произошедшее .
Дальнейший ход общего собрания был предсказуем. Президент
РАН заявил коллегам, что читал статью Запесоцкого в "Московском комсомольце":
"Это действительно очень серьезная статья, нам стоит обсудить". Зал
одобрительно загудел. Ректор сообщил, что в ближайшее время передаст в Президиум РАН свой доклад об ошибках Комиссии по фальсификации на 50 страницах.
После Запесоцкого слово взял сторонник Комиссии по борьбе с
фальсификациями и предложил объявить ей благодарность за работу. Но подавляющее
большинство ученых восприняло внедрение "Диссернета" в академическую
среду негативно. Как сообщает газета "Версия", из 1200 участников
собрания инициативу поддержали лишь 38.
Видимо, 3,2% сторонников "Диссернета" на собрании РАН – это
окончательные похороны данной конторы. ВАК и РАН с нею сотрудничать, судя по
всему, не будут. Минобрнауки – тем более. Учитывая широкий общественный
резонанс последних событий, нельзя исключать, что деятельностью
"Диссернета" могут заинтересоваться правоохранительные органы.
А журналистское сообщество сейчас заинтересовано иным
сюжетом – чем ответит на пассажи Пархоменко на "Эхе Москвы" бойкий на перо
ректор Запесоцкий. Уж этот, скорее всего, за словом в карман не полезет. Шоу
"must goon".