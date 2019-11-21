Во вторник, 19 ноября, представители Минвостокразвития России и Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) подвели итоги экспертного и общественного обсуждения стратегии развития Арктики до 2035 года, над которой в настоящий момент работает министерство.

Во вторник, 19 ноября, представители Минвостокразвития России и Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) подвели итоги экспертного и общественного обсуждения стратегии развития Арктики до 2035 года, над которой в настоящий момент работает министерство.В качестве приоритетных выделен ряд вопросов, в их числе транспортные проблемы, недостаточный уровень развития здравоохранения, отток трудоспособного населения из Арктической зоны Российской Федерации, комплекс жилищных проблем. Кроме того, было уделено внимание повышению уровня оплаты труда, пенсионному обеспечению.По словам заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова, улучшение качества жизни соотечественников, а также доведение показателей социального развития до уровня выше среднероссийского является наиважнейшей задачей. Ее решение позволит не только удержать население в Арктике, но и сформировать положительный миграционный поток в макрорегион.Александр Крутиков отметил, что цифровая платформа www.arctic2035.ru в 2020 году продолжит свою работу в новом качестве, рассказывая о внедрении инициатив в рамках стратегии.Координатор программ ПОРА Александр Стоцкий рассказал, что именно внимание к качеству жизни человека в Арктике должно стать краеугольным камнем стратегии развития Арктической зоны до 2035 года. По его словам, российская Арктика требует перехода к периоду интенсивного и устойчивого развития. Это предусматривает баланс экономического роста, развитие социальных благ, а также сохранение благоприятной экологической обстановки.Координатор социальных и просветительских программ ПОРА Андрей Иванов заявил по итогам обсуждения, что арктические регионы являются заложниками информационной асимметрии. По его мнению, новости позитивного плана недостаточно яркие для федеральной повестки, хотя они есть внутри. Иванов отметил, что в регионах есть за что бороться. Кроме того, у них есть большой потенциал, который связан с природными ресурсами и с близостью к планируемому Северному широтному ходу. Андрей Иванов подчеркнул, что для развития территорий необходима некая дополнительная специализация и участие государства.Экспертное и общественное обсуждение стратегии проходило в формате онлайн, а также очных стратегических сессий. В нем приняли участие более 400 региональных экспертов. Также на цифровой платформе www.arctic2035.ru было собрано более 650 предложений по развитию Арктической зоны Российской Федерации.С более подробной информацией об итогах общественного обсуждения можно ознакомиться на сайтах www.arctic2035.ru и www.porarctic.ru. Доработанная стратегия в дальнейшем будет представлена на утверждение в правительство России.