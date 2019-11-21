Чрезвычайное происшествие при строительстве кладбища в Мончегорске. Там накануне во время работ обрушились откосы траншеи. Об этом сообщает ГТРК Мурман.

Чрезвычайное происшествие при строительстве кладбища в Мончегорске. Там накануне во время работ обрушились откосы траншеи. Об этом сообщает ГТРК "Мурман".К сожалению, выяснилось, что жертв избежать не удалось. На месте погиб один рабочий. Другой — умер в реанимации. Место трагедии уже осмотрели сотрудники следственных органов. Продолжается опрос очевидцев и свидетелей произошедшего, в том числе руководителей организации, ведущей стройку. Изъята документация, проводится осмотр техники.Расследование уголовного дела взял под личный контроль глава регионального СК.