В могилу участника ВОВ в Липецке захоронили еще одного человека. ЧП произошло на старом кладбище микрорайона Желтые пески. Об инциденте стало известно, когда родственники погибшего подали жалобу в Городской совет.

В могилу участника ВОВ в Липецке захоронили еще одного человека. ЧП произошло на старом кладбище микрорайона Желтые пески. Об инциденте стало известно, когда родственники погибшего подали жалобу в Городской совет. Сегодня этот вопрос был поднят в рамках заседания постоянной комиссии по градостроительству, жилищно-коммунальному хозяйству и землепользованию, передает ГТРК "Липецк".По предварительной информации, фронтовика похоронили еще в шестидесятых годах прошлого века. Однако недавно было обнаружено новое захоронение в эту же могилу. Причем положили туда однофамильца участника Великой отечественной войны.Теперь в конфликте предстоит разобраться директору Управления по организации ритуальных услуг по городу Липецк Евгению Лепекину. Подробности этой истории станут известны в ближайшее время.