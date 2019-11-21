Герцог и герцогиня Кембриджские своих детей, Джорджа, Шарлотту и Луи, в обиду не дадут. Кейт Миддлтон и принц Ульям встретились с радиожурналистом, который высмеял их дочь в прямом эфире.

Герцог и герцогиня Кембриджские своих детей, Джорджа, Шарлоттуи Луи, в обиду не дадут. Кейт Миддлтон и принц Ульям встретились с радиожурналистом,который высмеял их дочь в прямом эфире.Этой осенью четырехлетняя принцесса Шарлотта пошла в первыйкласс. Встреча малышки и ее первой учительницы попала на первые полосы многихпопулярных изданий. На сделанных репортерами снимках педагог пожимает рукумонаршему отпрыску.На рукопожатие взрослой женщины и ребенка обратил внимание британскийрадиоведущий Грег Джеймс. В эфире ВВС-1 он пошутил над принцессой. Какоказалось, герцог и слышали его слова."Эта школа такая шикарная, что учительнице приходится каждыйдень пожимать руку самой принцессе Шарлотте. Черт возьми, кто обмениваетсярукопожатиями с учителями, тем более в первый день?" – сказал Грег Джеймс.А на днях репортера пригласили на светский прием в Кенсингтонский дворец. Как только Грег появился на мероприятии, его поймали, журналисту предложили побеседовать о той самой программе."Когда я услышал это от них, в моей голове была только однамысль: ''О Боже, что же со мной теперь будет?" – цитирует радиоведущего TheMirror.Джеймс предпочитает не рассказывать, о чем именно он говорилс августейшей четой. Между тем, журналист уверяет, что беседа прошла весьмаспокойно.