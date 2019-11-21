Герцог и герцогиня Кембриджские своих детей, Джорджа, Шарлотту
и Луи, в обиду не дадут. Кейт Миддлтон и принц Ульям встретились с радиожурналистом,
который высмеял их дочь в прямом эфире.
Герцог и герцогиня Кембриджские своих детей, Джорджа, Шарлотту
и Луи, в обиду не дадут. Кейт Миддлтон и принц Ульям встретились с радиожурналистом,
который высмеял их дочь в прямом эфире.
Этой осенью четырехлетняя принцесса Шарлотта пошла в первый
класс. Встреча малышки и ее первой учительницы попала на первые полосы многих
популярных изданий. На сделанных репортерами снимках педагог пожимает руку
монаршему отпрыску.
На рукопожатие взрослой женщины и ребенка обратил внимание британский
радиоведущий Грег Джеймс. В эфире ВВС-1 он пошутил над принцессой. Как
оказалось, герцог и слышали его слова.
"Эта школа такая шикарная, что учительнице приходится каждый
день пожимать руку самой принцессе Шарлотте. Черт возьми, кто обменивается
рукопожатиями с учителями, тем более в первый день?" – сказал Грег Джеймс.
А на днях репортера пригласили на светский прием в Кенсингтонский дворец. Как только Грег появился на мероприятии, его поймали
, журналисту предложили побеседовать о той самой программе.
"Когда я услышал это от них, в моей голове была только одна
мысль: ''О Боже, что же со мной теперь будет?" – цитирует радиоведущего The
Mirror.
Джеймс предпочитает не рассказывать, о чем именно он говорил
с августейшей четой. Между тем, журналист уверяет, что беседа прошла весьма
спокойно.