Уже подготовлено обращение от депутатов Госдумы в адрес Министра транспорта РФ и руководителю Росавтодора с требованием решить вопрос с учётом интересов жителей Владимира.

Председатель Законодательного Собрания области Владимир Киселёв встретился с депутатами Государственной Думы. Речь шла о волнующем сейчас почти всех владимирцев ремонте "пекинки", на которой дорожники хотят закрыть левые повороты в черте города. Сообщает Telegram-канал Законник.Уже подготовлено обращение от депутатов Госдумы в адрес Министра транспорта РФ и руководителю Росавтодора с требованием решить вопрос с учётом интересов жителей Владимира.