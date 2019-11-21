Певец Влад Соколовский десять лет скрывал зависимость. Артист откровенно рассказал об этом в личном Инстаграм.

Певец Влад Соколовский десять лет скрывал зависимость. Артист откровенно рассказал об этом в личном "Инстаграм".По словам артиста, самые близкие знали, что он заядлыйкурильщик, однако от поклонников он таил вредную привычку. Знаменитость не хотела показывать плохой пример."Мало кто из вас знает: я курил почти десять лет. Былиперерывы: то курил, то не курил. Естественно, старался не палиться, непозиционировать себя с сигаретой в зубах, не делать соответствующие фото ивидео. Поэтому многие из вас даже не догадывались об этом", – поделился ВладСоколовский.Вокалист признается, что какое-то время пытался убедитьсебя, что курение – это не проблема, якобы жизни оно не мешает. Однако неприятныйзапах табака изо рта, от рук и одежды постоянно напоминал об обратном."И еще есть такой нюанс: когда в паре один человек курит, адругой нет, то это тоже очень сложно. Целоваться с девушкой, которая только чтозатушила сигарету, неприятно на физическом уровне…" – заметил .Артист постелено пришел к выводу, что курение – абсолютнобесполезное занятие. Помогло также знание о том, что вредная привычка пагубновлияет на связки и на здоровье в целом."Это моторика, это психосоматика, это привычки, но не болеетого. Большая проблема, когда люди закуривают стресс, они пытаются спастисьсигаретой. Но стоит помнить, что это все у нас исключительно в голове..." -поделился .