Певец Влад Соколовский десять лет скрывал зависимость. Артист откровенно рассказал об этом в личном Инстаграм.
Певец Влад Соколовский десять лет скрывал зависимость. Артист откровенно рассказал об этом в личном "Инстаграм".
По словам артиста, самые близкие знали, что он заядлый
курильщик, однако от поклонников он таил вредную привычку. Знаменитость не хотела показывать плохой пример.
"Мало кто из вас знает: я курил почти десять лет. Были
перерывы: то курил, то не курил. Естественно, старался не палиться, не
позиционировать себя с сигаретой в зубах, не делать соответствующие фото и
видео. Поэтому многие из вас даже не догадывались об этом", – поделился Влад
Соколовский.
Вокалист признается, что какое-то время пытался убедить
себя, что курение – это не проблема, якобы жизни оно не мешает. Однако неприятный
запах табака изо рта, от рук и одежды постоянно напоминал об обратном.
"И еще есть такой нюанс: когда в паре один человек курит, а
другой нет, то это тоже очень сложно. Целоваться с девушкой, которая только что
затушила сигарету, неприятно на физическом уровне…" – заметил .
Артист постелено пришел к выводу, что курение – абсолютно
бесполезное занятие. Помогло также знание о том, что вредная привычка пагубно
влияет на связки и на здоровье в целом.
"Это моторика, это психосоматика, это привычки, но не более
того. Большая проблема, когда люди закуривают стресс, они пытаются спастись
сигаретой. Но стоит помнить, что это все у нас исключительно в голове..." -
поделился .