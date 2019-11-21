Юморист Максим Галкин похвастался талантами детей. Шестилетние двойняшки Лиза и Гарри чудесно плавают.

Юморист Максим Галкин похвастался талантами детей. Шестилетниедвойняшки Лиза и Гарри чудесно плавают.В личном "Инстаграм" супруг Аллы Пугачевой опубликовалсвежее видео. В кадре дочь знаменитостей Лиза плещется в прозрачном бассейне в маске и ластах.Девочка с легкостью проплывает через кольцо, установленноена дне, а после с удовольствием позирует на камеру. "Сирена, Сирена, Сирена, / Я– море, и волны, и пена, / Сирена, Сирена, Сирена, / Я – сила та, что от земли /Вдаль отправляет корабли", – звучит голос Аллы Борисовны на фоне.В конце ролика появляется сын Пугачевой и Галкина, Гарри.Мальчик показывает, что не уступает в умении плавать сестре. Ребенку удаетсяпроплыть сразу через два установленных на расстоянии друг от друга кольца."Дети-амфибии. Мама поет, дети плывут, папа снимает 😊", – подписал видеозаписьдовольный"Каждый дополняет друг друга – это и есть Семья👍😘👏(здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", "Завораживающе 😻", "Русалочка😍😍😍😍😍", "Чудо! Лизочка! Артистка и насуше и под водой ! Умничка ! 😍", "Очень круто плавает,Ихтиандр позавидует", "Лиза крутоплавает, АБ круто поет, а Максим круто снимает!👏👏👏", "Вауууу. Золотая рыбка. Деткизагляденье ❤️", – отреагировали на видеозапись пораженные подписчики .