25 ноября в Большом зале консерватории состоится концерт Триумф Времени и Бесчувствия. Попасть на его вы сможете бесплатно благодаря Дни.ру.

25 ноября в Большом зале консерватории состоится концерт "Триумф Времени и Бесчувствия". Попасть на его вы сможете бесплатно благодаря "Дни.ру".Легендарная оратория Генделя, становится все более популярнее в музыкальных театрах всего мира. Режиссером российской премьеры стал Константин Богомолов. Все партии в спектакле будут исполнены исключительно мужчинами.Для вас выступят: Филипп Чижевский, ансамбльQuesta Musica , немецкий контратенор Филипп Матман, испанский тенор Хуан Санчо, итальянский контратенор Антонио Джованнини и российский контратенор Василий Хорошев.По мнению критиков, Филиппу Чижевскому и его ансамблю удалось продемонстрировать чистоту настоящих старинных инструментов, легкость звучания и смелость музыкальной интерпретации. Вы получите множество впечатлений от спектакля и точно не останетесь равнодушными!Чтобы попасть на выступление, достаточно выполнить два простых условия:Подпишитесь на Instagram @Отметьте в комментариях разных друзейПубликация от (@dniru) 21 Ноя 2019 в 1:44 PSTБольше комментариев – больше шансов победить! Ранее разыгрывались билеты на сольный концерт звезды проекта "" Полины Конкиной.