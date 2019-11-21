Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин получил временное отстранение от занимаемой должности из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко. Такое решение вынес независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин получил временное отстранение от занимаемой должности из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко. Такое решение вынес независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).Шляхтин стал не единственным отстраненным. Помимо него от исполнения своих обязанностей временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, президент региональной общественной организации "Федерация легкой атлетики Московской области" Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор Елена Иконникова, сам Лысенко и Евгений Загорулько – его тренер.Напомним, что Лысенко был отстранен от соревновательной деятельности в августе 2018 года. Причина – неоднократное нарушение правил доступности. Как сообщает ТАСС, в ходе выяснения сложившейся ситуации с Лысенко Международная ассоциация легкоатлетических федераций выявила факт подделки документов, где россиянин объяснял пропуски допинг-тестов.Позже были выявлены нестыковки в показаниях самого спортсмена и тем, что было изложено в предоставленных им документах. ВФЛА эта ситуация затронула из-за совместного расследования AIU и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). По ходу процесса был сделан вывод о том, что должностные лица ВФЛА были помогли предоставить ложные объяснения и подделать документы.