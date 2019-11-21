К выходу на большие экраны готовится военная драма Ржев. Премьера — 5 декабря, в день 78-й годовщины начала контрнаступления Красной армии в битве за Москву. Сюжет основан на реальных событиях. Драматичный и предельно честный фильм о войне нужно посмотреть каждому.

К выходу на большие экраны готовится военная драма "Ржев". Премьера — 5 декабря, в день 78-й годовщины начала контрнаступления Красной армии в битве за Москву. Сюжет основан на реальных событиях. Драматичный и предельно честный фильм о войне, как говорят его авторы, нужно посмотреть каждому.Масштабная военная драма захватывает с первых секунд. В основе сценария — повесть "Искупить кровью" участника тех событий, фронтовика Вячеслава Кондратьева.Один день боев за деревню Овсянниково обугленной от потерь роты — сжатый до физических ощущений образ всех 15-ти месяцев грандиозной и кровопролитной ржевской биты, в которой погибли свыше миллиона бойцов и командиров Красной Армии."Концентрация такой большой трагедии на одном дне – для того, чтобы была возможность скрупулезно, практически до атома, рассмотреть, что переживали люди, находясь там", — поясняет режиссер фильма "Ржев" Игорь Копылов.Жесткое, почти документальное по своей достоверности кино снимали в визуальной стилистике "боя изнутри".Съемочная группа вгрызалась в фронтовую подлинность, проживая в эмоциях каждое смертоносное мгновение.Больше сорока дней одних только съемок в мерзлых окопах и на занесенных снегом плацдармах. Пар на кадрах — не компьютерный. Отмороженные руки — тоже."Минус 28 градусов, когда к тебе прилипает автомат. Сапоги хромовые, и ты не чувствуешь ног", — вспоминает съемки актер Сергей Жарков.Сложная драма выбора и мучительных вопросов эпохи. На фоне большого военного противостояния — десятки личных конфликтов.Фильм "Ржев" обязательно нужно посмотреть каждому. В преддверии юбилея Великой Победы через образы в картине — попытка осмысления национальных кодов, что позволили нашей стране выстоять.У ленты "Ржев" еще и нравственное измерение. Это — памятник павшим и живым. И одновременно — завет будущим поколениям."Большое количество людей в этой стране не знают ничего обо Ржеве. Ничего не знают об этих людях. Я порекомендовал бы посмотреть фильм, чтобы увидеть смелую попытку это показать", – говорит актер Александр Горбатов.Первыми на специальном показе 27 ноября фильм увидят жители "Ржева". В общероссийский прокат лента выйдет 5 декабря.