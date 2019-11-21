В ближайшее время в Единой России проведут обсуждение нового порядка медосмотра для водителей. Правила должны вводиться постепенно, уверены в партии.

В ближайшее время в "Единой России" проведут обсуждение нового порядка медосмотра для водителей. Правила должны вводиться постепенно, уверены в партии.Такое решение направлено на повышение безопасности надорогах, но необходимо учитывать мнение президента, который призвал подойти квопросу взвешенно и вводить правила поэтапно. Об этом заявил член фракции"Единая Россия" в Госдуме Александр Хинштейн. Загонять миллионыавтомобилистов в "бутылочное горлышко" недопустимо, подчеркнул он."Учитывая социальную остроту проблемы предлагаем вближайшее время провести на площадке партии круглый стол с участиемпредставителей Минздрава, МВД, экспертов и общественников", – сказалпарламентарий."Единая Россия", помимо прочего, предлагаетпроходить расширенное обследование тем водителям, которые ранее привлекались кответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде или другиенарушения. Список таких преступлений можно обсуждать, отметил Хинштейн.Новые правила получения водителями медицинских справокспровоцировали огромные очереди по всей стране. Предполагалось, что с 22 ноябряавтолюбителям нужно будет сдавать анализы, а цена самой справки вырастет до 5-6тысяч рублей.На информацию об очередях отреагировали в Министерствездравоохранения. В ведомстве решили отложить вступление новых правил в силу.Ранее "Дни.ру" , что Александр Хинштейнобратился к главе республики Мордовия Владимиру Волкову с просьбой вернутьпамятнику в деревне Спасские Мурзы первоначальный вид. Монумент в память огероях Великой Отечественной войны местные власти обшили сайдингом.