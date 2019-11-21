В ближайшее время в Единой России проведут обсуждение нового порядка медосмотра для водителей. Правила должны вводиться постепенно, уверены в партии.
В ближайшее время в "Единой России" проведут обсуждение нового порядка медосмотра для водителей. Правила должны вводиться постепенно, уверены в партии.
Такое решение направлено на повышение безопасности на
дорогах, но необходимо учитывать мнение президента, который призвал подойти к
вопросу взвешенно и вводить правила поэтапно. Об этом заявил член фракции
"Единая Россия" в Госдуме Александр Хинштейн. Загонять миллионы
автомобилистов в "бутылочное горлышко" недопустимо, подчеркнул он.
"Учитывая социальную остроту проблемы предлагаем в
ближайшее время провести на площадке партии круглый стол с участием
представителей Минздрава, МВД, экспертов и общественников", – сказал
парламентарий.
"Единая Россия", помимо прочего, предлагает
проходить расширенное обследование тем водителям, которые ранее привлекались к
ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде или другие
нарушения. Список таких преступлений можно обсуждать, отметил Хинштейн.
Новые правила получения водителями медицинских справок
спровоцировали огромные очереди по всей стране. Предполагалось, что с 22 ноября
автолюбителям нужно будет сдавать анализы, а цена самой справки вырастет до 5-6
тысяч рублей.
На информацию об очередях отреагировали в Министерстве
здравоохранения. В ведомстве решили отложить вступление новых правил в силу.
Ранее "Дни.ру" , что Александр Хинштейн
обратился к главе республики Мордовия Владимиру Волкову с просьбой вернуть
памятнику в деревне Спасские Мурзы первоначальный вид. Монумент в память о
героях Великой Отечественной войны местные власти обшили сайдингом.