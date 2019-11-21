В Прямом эфире пятый муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов откровенно рассказал о причинах развода с певицей, и его версия кардинально отличается от того, что сама она говорит в интервью о причинах расставания.

В "Прямом эфире" пятый муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов откровенно рассказал о причинах развода с певицей, и его версия кардинально отличается от того, что сама она говорит в интервью о причинах расставания.В частности, Иванов сообщил, что у них с Лолитой был брачный контракт. Дмитрий говорит, что с самого начала хотел предельной ясности. Поэтому ушел он от Милявской "в одних трусах", как и пришел, а обручальное кольцо оставил на столе.Их союз распался два месяца назад, но только сейчас, говорит Дмитрий, он подает заявление на развод. Причем, в одностороннем порядке.Рассказывает Иванов и о причинах расставания. По его словам, в последнее время отношения были "ненормальными", о чем он и сообщил Лолите.Она же, по его словам, сначала не поверила, что Дмитрий собирается уйти, а потом последовала очень бурная реакция.Иванов говорит, что "все отношения должны иметь развитие". "Когда ты достигаешь потолка, а потолок оказывается непробиваемым, а дверь, в которую ты стучишься, закрытой, то ты понимаешь, что ждать дальше нечего — тебя не слышат и не замечают", — признается Дмитрий.Согласен с Лолитой он только в том, что они недостаточно общались, а конфликтные ситуации не обрубали "на корню".Комментируя публикации в СМИ, в которых говорится о том, что он "альфонс" и изменял Лолите в период их отношений, Дмитрий уверяет: с 37-летней предпринимательницей из Могилева Ольгой Кулиевой он начал встречаться уже после того, как они с Лолитой разъехались.Действительно ли пара венчались по каббалистическому обряду, а астролог заранее предсказала Лолите пятый развод? Повлияло ли на решение Дмитрия расстаться с певицей ее нежелание иметь детей? Что писала Милявская бывшему мужу после расставания, и правда ли, что Дмитрий попал в секту, а Лолита его спасла?Подробности звездного развода от пятого мужа Лолиты Милявской — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".