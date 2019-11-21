Около 1,7 млрд рублей налога на недвижимость совокупно заплатят владельцы элитных квартир в 100 самых дорогих домах Москвы в этом году, выяснили аналитики компании Savills.

Эксперты отобрали 100 самых дорогих домов в ЦАО. Сумма налога на недвижимость рассчитывалась, исходя из показателей кадастровой стоимости и площади объектов недвижимости. В выборку вошли 5 840 квартир. Средняя кадастровая стоимость одной квартиры в среднем составила около 121 млн рублей, а площадь – 255 кв м. Совокупная кадастровая стоимость всех элитных квартир равна 630,3 млрд рублей.Сегодня ставка налога на премиальную жилую недвижимость может составлять от 0,15 до 2%, максимальная ставка применяется при стоимости объекта, превышающей 300 млн рублей, поясняет директор департамента мониторинга рынка и оценки Savills в России Анатолий Довгань.При этом, из-за проведенной в прошлом году переоценки кадастровой стоимости жилья в Москве, средняя кадастровая стоимость элитной квартиры уменьшилась на 9% по сравнению с 2017 годом. По данным на ноябрь, средняя кадастровая стоимость кв м составила 434 тыс рублей."За три года (с 2018 по 2020 гг.) владелец элитной квартиры из исследуемого рейтинга заплатит в среднем около 862 тыс рублей налога на недвижимость. Таким образом, сумма налога на недвижимость за 2019 год, которую может получить городской бюджет от этой категории собственников, составит 1,7 млрд рублей", - отмечают в Savills.Такой же может быть эта сумма и за 2020 году при сохранении кадастровой стоимости на том же уровне, что и годом ранее.