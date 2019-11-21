Экс-возлюбленная певца Прохора Шаляпина заявила, что на шоу Дмитрия Шепелева ее оболгали. Татьяне Гудзевой пришлось оправдываться после выхода в эфир Первого канала программы На самом деле.

Экс-возлюбленная певца Прохора Шаляпина заявила, что на шоуДмитрия Шепелева ее оболгали. Татьяне Гудзевой пришлось оправдываться послевыхода в эфир Первого канала программы "На самом деле".Сегодня, 21 ноября, Татьяна Гудзева опубликовала в личном "Инстаграм"внушительных размеров пост. Экс-зазноба Шаляпина написала, что эксперты иведущий программы Дмитрий Шепелев пропускали мимо ушей ее доводы. Более того, на записи шоу ее бездоказательно обвинилив подделке первого ДНК-теста, который говорил от отцовстве Прохора.Особо Гудзеву возмутило появление на съемочной площадкечеловека в маске. Мужчина, который пожелал остаться анонимным, рассказал, что Татьяна родила не от певца, а от племянника одного высокопоставленного чиновника.Мол, экс-подруга Шаляпина по каким-то причинам вынуждена скрывать этиотношения."Человек в маске, вообще неизвестно кто, все что он говорил🙅🏼‍♀️выдумано и доказательств никаких не предъявлено, потому что их нет🤷🏼‍♀️уменя все в камерах📹от двора до квартиры, икроме приходящего Прохора на видеозаписях никого больше нет! Почему адвокат непоказал ни одного фото о которых говорили?? Да потому что это глупая ложь 😡Идля кого эта ложь выгодна и кто его привел, можно тоже легко догадаться💁🏼‍♀️(здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", -взорвалась бывшая зазноба20 Ноя 2019 в 11:52 PSTТакже Татьяна сообщила, что помешала Прохору сделать повторныйДНК-тест на определение отцовства. Якобы, она проследила, как Шаляпин спрятал вкарман пальто соску с образцом слюны ребенка, а после, воспользовавшись удобныммоментом, поменяла пустышку на другую, абсолютно новую. Вторая экспертиза,которая доказала, что отец мальчика не Прохор, по словам Татьяны, не может бытьдостоверной."☝🏻никакогоДНК на соске, которую взял Прохор, не было и быть не могло, так как я положиладругую намеренно, и я говорила ему, что приходить ко мне для забора материалаза спиной, я не позволю. Но почему то этот момент ведущими в передаче былпросто пропущен мимо ушей и еще сказали 😡что это ложь🤦🏼‍♀️,так как им было не выгодно это признать, а по каким причинам– стоит толькодогадываться💁🏼‍♀️", – поведала экс-возлюбленная