Экс-возлюбленная певца Прохора Шаляпина заявила, что на шоу
Дмитрия Шепелева ее оболгали. Татьяне Гудзевой пришлось оправдываться после
выхода в эфир Первого канала программы На самом деле.
Экс-возлюбленная певца Прохора Шаляпина заявила, что на шоу
Дмитрия Шепелева ее оболгали. Татьяне Гудзевой пришлось оправдываться после
выхода в эфир Первого канала программы "На самом деле".
Сегодня, 21 ноября, Татьяна Гудзева опубликовала в личном "Инстаграм"
внушительных размеров пост. Экс-зазноба Шаляпина написала, что эксперты и
ведущий программы Дмитрий Шепелев пропускали мимо ушей ее доводы. Более того, на записи шоу ее бездоказательно обвинили
в подделке первого ДНК-теста, который говорил от отцовстве Прохора.
Особо Гудзеву возмутило появление на съемочной площадке
человека в маске. Мужчина, который пожелал остаться анонимным, рассказал, что Татьяна родила не от певца, а от племянника одного высокопоставленного чиновника.
Мол, экс-подруга Шаляпина по каким-то причинам вынуждена скрывать эти
отношения.
"Человек в маске, вообще неизвестно кто, все что он говорил🙅🏼♀️
выдумано и доказательств никаких не предъявлено, потому что их нет🤷🏼♀️у
меня все в камерах📹от двора до квартиры, и
кроме приходящего Прохора на видеозаписях никого больше нет! Почему адвокат не
показал ни одного фото о которых говорили?? Да потому что это глупая ложь 😡И
для кого эта ложь выгодна и кто его привел, можно тоже легко догадаться💁🏼♀️
(здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", -
взорвалась бывшая зазноба
20 Ноя 2019 в 11:52 PST
Также Татьяна сообщила, что помешала Прохору сделать повторный
ДНК-тест на определение отцовства. Якобы, она проследила, как Шаляпин спрятал в
карман пальто соску с образцом слюны ребенка, а после, воспользовавшись удобным
моментом, поменяла пустышку на другую, абсолютно новую. Вторая экспертиза,
которая доказала, что отец мальчика не Прохор, по словам Татьяны, не может быть
достоверной.
"☝🏻никакого
ДНК на соске, которую взял Прохор, не было и быть не могло, так как я положила
другую намеренно, и я говорила ему, что приходить ко мне для забора материала
за спиной, я не позволю. Но почему то этот момент ведущими в передаче был
просто пропущен мимо ушей и еще сказали 😡что это ложь🤦🏼♀️,
так как им было не выгодно это признать, а по каким причинам– стоит только
догадываться💁🏼♀️", – поведала экс-возлюбленная
.