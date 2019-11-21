Продюсер и певец Максим Фадеев накануне своего концерта в Крокусе выпустил документальный фильм о своей жизни. В нем знаменитость поделился новыми откровениями, которые вызвали переполох.

Продюсер и певец Максим Фадеев накануне своего концерта в Крокусе выпустил документальный фильм о своей жизни. В нем знаменитость поделился новыми откровениями, которые вызвали переполох.Для поклонников Фадеева не секрет, что много лет назад он перенес серьезную травму, которая практически лишила его слуха. Тогда жизнь артиста разделилась на до и после. По словам Максима, тогда его жизнь разделилась на до и после. Он неоднократно признавался, что боялся потерять возможность вновь заниматься музыкой."Страшный свист в ушах никогда меня не покидает. У меня была сильная слуховая травма, и я оглох полностью. Отключился нерв. Лишившись слуха, я понял, что я лишился жизни. Я правда не хотел так существовать", – продюсер в документальном фильме " Я вас не слышу".Его лечили лучшие врачи, однако вернуть слух они так и не смогли. Фадеев постепенно терял надежду вновь насладиться прекрасными звуками жизни, когда судьба случайно свела его с китайским доктором. По словам знаменитости, этот медик в свое время лечил Бориса Ельцина и обещался помочь российской звезде шоу-бизнеса. Правда, процесс восстановления был болезненным.21 Ноя 2019 в 12:24 PST"Он меня послушал, посмотрел и сказал: "Если я буду лечить, будет больно, потерпишь?". Я ответил, что он может на куски меня пилить, лишь бы вернул слух. И вот с этого момента начался мой ад. Когда он провел первую экзекуцию иголочками, у меня аж пальцы заворачивались от боли. И я уже ни во что не верил, потому что что только не делали, ничего не помогало. Но вдруг еду в машине, и у меня какой-то свист в ушах появился", – поделился своими впечатлениями Фадеев.К счастью, после нескольких сеансов слух вернулся. Сейчас знаменитый продюсер слышит, однако нередко отмечает, что в студии ему приходится работать в берушах. Себя он называется единственным человеком в мире, который поет в абсолютно тишине. Частенько Фадеев иронизирует над собой, что понимает, каково приходилось композитору Людвигу Ван Бетховену.