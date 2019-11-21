Федеральная налоговая служба в текущем году соберет больше платежей, чем планировалось. Об этом ее руководитель Михаил Мишустин доложил Владимиру Путину на рабочей встрече, которая прошла в Кремле. Президент начал ее с поздравлений всем работникам налоговых органов с профессиональным праздником. А глава ФНС рассказал о новостях: растет число самозанятых плательщиков, а фирм-однодневок стало намного меньше.

Федеральная налоговая служба в текущем году соберет больше платежей, чем планировалось. Об этом ее руководитель Михаил Мишустин доложил Владимиру Путину на рабочей встрече, которая прошла в Кремле. Президент начал ее с поздравлений всем работникам налоговых органов с профессиональным праздником. А глава ФНС рассказал о новостях: растет число самозанятых плательщиков, а фирм-однодневок стало намного меньше.Глава налоговой службы от президента получает поздравления. У работников отрасли сегодня профессиональный праздник."Хочу поздравить вас и всех ваших сотрудников с праздником, с Днем работника налоговых органов. Это такая структура, на результатах которой строится весь бюджет, его самая большая, значительная часть, а значит, и создаются условия для решения социальных вопросов, вопросов в области обороны, безопасности, строительства государства. Так что важность вашей структуры, как в таких случаях говорят, трудно переоценить, мы этого и не будем делать", — сказал Владимир Путин.Оценка работы службы в цифрах — почти девятнадцать триллионов рублей в российском бюджете только за этот год. Повсеместная цифровизация экономики и в работу налоговой вносит свои коррективы."Хотел бы два слова сказать о таком важном налоге, его еще прозвали "налог на Google". На самом деле это налог на электронные услуги, которые оказывают нам в том числе иностранные производители программного обеспечения. За три года поступления от иностранных организаций составят около 82 миллиардов рублей", — рассказал Мишустин.Электронные услуги — приметы времени. Онлайн кассы в России уже используются повсеместно, это удобно и выгодно."Касса самостоятельно ежемесячно отправляет в налоговую инспекцию отчет, то есть, работа бухгалтера значительно упростилась", — констатировал Илья Скороспелов, предприниматель.По каждому чеку теперь можно определить, что за компания его выдала — запущен сервис налоговой службы, который позволяет по одному только QR-коду определить, легально ли работает бизнес. Благодаря такому контролю, в стране практически исчезли фирмы-однодневки.А вот такое приложение для смартфона "Мой налог" предлагается самозанятым, тем, кто работает в сфере услуг."Налог с физических лиц 4%, налог с юридических лиц 6%. Больше никаких обязательств у нас нет. Вести бухгалтерию нам не нужно — все в приложении", — рассказал Юрий Иванчин, самозанятый.Льготное налогообложение в качестве эксперимента — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Тульской области."Работает эта норма?" – поинтересовался глава страны."Да. Хочу доложить, что на сегодняшний день в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход, добровольно (когда можно этого не делать) зарегистрировалось более 284 тысяч человек. Более 67% налогоплательщиков ранее не декларировали доходы от предпринимательской деятельности вообще", — ответил Мишустин.Эксперимент признан удачным, и его собираются распространить уже на двадцать российских регионов, а в перспективе — ввести и по всей стране.