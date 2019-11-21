Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании российского военнослужащего, который подозревается в сборе информации военного характера по заданию украинской военной разведки.

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании российского военнослужащего, который подозревается в сборе информации военного характера по заданию украинской военной разведки.Задержание произошло в городе Аксай Ростовской области. Гражданин России является военнослужащим Южного военного округа, он подозревается в государственной измене.В ФСБ отметили, что задержанный, по имеющимся данным, выполнял задания Главного управления разведки Минобороны Украины. Россиянин целенаправленно собирал секретную информацию военного характера в отношении Вооруженных сил России. Утечка данных сведений за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.В настоящее время ФСБ возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса России (государственная измена).