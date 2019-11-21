К Курбаном Омаровым произошло несчастье. Супруг Ксении Бородиной получил травму, не выходя из дома.

К Курбаном Омаровым произошло несчастье. Супруг Ксении Бородиной получил травму, не выходя из дома.В своемаккаунте в соцсети "Инстаграм" бизнесмен опубликовал фото из кабинета врача. Онсообщил, что изуродовал лицо. На снимке видно, что у Курбана Омарова ободраннос, есть синяки и увечья на нижней губе."Кто-топьянствует, кто-то *** (распутствует — Прим.ред.), кто-то бегает по городу от омона, а я уже слишком стар длявсего этого дерьма. Я сидел и смотрел мультики, но все равно пострадал", —написал избранник телеведущей. Поклонники звездной пары пришли в шок отувиденного и попросили мужчину поделиться деталями случившегося.Материал дополняется