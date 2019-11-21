К Курбаном Омаровым произошло несчастье. Супруг Ксении Бородиной получил травму, не выходя из дома.
К Курбаном Омаровым произошло несчастье. Супруг Ксении Бородиной получил травму, не выходя из дома.
В своем
аккаунте в соцсети "Инстаграм" бизнесмен опубликовал фото из кабинета врача. Он
сообщил, что изуродовал лицо. На снимке видно, что у Курбана Омарова ободран
нос, есть синяки и увечья на нижней губе.
"Кто-то
пьянствует, кто-то *** (распутствует — Прим.ред.), кто-то бегает по городу от омона, а я уже слишком стар для
всего этого дерьма. Я сидел и смотрел мультики, но все равно пострадал", —
написал избранник телеведущей. Поклонники звездной пары пришли в шок от
увиденного и попросили мужчину поделиться деталями случившегося.
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