В порту Одессы ждут украинские корабли Никополь, Бердянск и Яны Капу, которые Россия возвратила Украине через год после провокации в Керченском проливе. Глава ВМС Украины Игорь Воронченко пожаловался СМИ, что россияне суда угробили, сняв с них даже плафоны, розетки и унитазы.

В порту Одессы 20-21 ноября ждут украинские корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", которые Россия возвратила Украине через год после провокации в Керченском проливе, несмотря на то, что они по-прежнему остаются вещественными доказательствами в деле о незаконном пересечении границы нашей страны.Пока корабли идут к своим причалам, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко дал интервью украинским СМИ, в котором пожаловался на состояние судов.По его словам, корабли своим ходом идти не могут – их буксируют, потому что "россияне их угробили"."Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы", — пожаловался командующий ВМС Украины и пообещал показать "всему миру варварское отношение россиян ко всему", пишет выпуск "Комсомолки" на Украине со ссылкой на украинский "4 канал".Буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" за следование через территориальные воды России без разрешения и опасные маневры были задержаны Погранслужбой РФ 25 ноября прошлого года.Президент России назвал инцидент в Черном море провокацией. Путин тогда сообщил, что среди моряков были два сотрудника спецслужб, которые фактически руководили этой операцией.Моряки были задержаны, в России им предъявили обвинение в нарушении государственной границы РФ.7 сентября 2019-го в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной моряки вернулись на родину, а 18 ноября российская сторона вернула и задержанные корабли.