В Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным Салаватом Юлаевым и китайским Куньлунем. Встреча получилась малорезультативной. Хозяева льда победили гостей с минимальным счетом – 1:0.

В Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным "Салаватом Юлаевым" и китайским "Куньлунем". Встреча получилась малорезультативной. Хозяева льда победили гостей с минимальным счетом – 1:0.Единственную шайбу в этой игре забросил форвард "зеленых" Никита Сошников. Это произошло на пятой минуте матча. Финский вратарь "Салавата" Юха Метсола оставил свои ворота в неприкосновенности, оформив третий "сухарь" в нынешнем сезоне.Уфимский клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 37 очков после 30 матчей. "Куньлунь" с 29 баллами расположился на Востоке на десятой строчке.