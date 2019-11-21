Агитбригадам ЛДПР мешает мэрия Владимира, с таким заявление выступили активисты партии.

Агитбригадам ЛДПР мешает мэрия Владимира, с таким заявление выступили активисты партии. В течение недели автобусы из Москвы курсируют по городам и селам области, проводят приемы граждан, раздают обещания, партийную литературу и подарки от партии. Но сегодня выезду автобусов от горадминистрации помешала коммунальная техника. ЛДРП-цы уверены, сделано это умышленно, с целью помешать пропагандистам агитировать за партию. В горадминистрации это заявление, как и сам факт появления автобусов на стоянке мэрии, восприняли с недоумением, и в свою очередь, распространили пресс-релиз, в котором объяснили действия коммунальщиков. Там проходила плановая уборка территории. После препирательств гости все же покинули стоянку. Но оставили после себя в урнах горы партийной макулатуры и даже майки. Никому из прохожих они не пригодились, не сезон, отметили в мэрии.