Нижняя палата на пленарном заседании в четверг, 21 ноября, приняла в третьем чтении проект бюджета на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов. В приоритете – экономическое развитие регионов и социальные программы.

Нижняя палата на пленарном заседании в четверг, 21 ноября, приняла в третьем чтении проект бюджета на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов. В приоритете – экономическое развитие регионов и социальные программы.Доходы бюджета в следующем году составят 20,38 триллионарублей. Ежегодно поступления будут увеличиваться на триллион. Депутаты принялипрофицитный бюджет, на протяжении трех лет доходы будут превышать расходы: в2020 году – на 876 миллиардов рублей, в 2022-м – на 295 миллиардов. Инфляция в ближайшую трехлеткубудет на приемлемом уровне – 3-4%.Приоритетом остается повышение уровня жизни людей. Ведущаяроль в бюджете 2020-2022 принадлежит социальной сфере. Повышаются расходы намедицину, образование и другие отрасли. На них направят почти семь триллионоврублей – 35% расходов.На социальную политику в следующем году предусмотрено околопяти триллионов рублей. На здравоохранение будет выделено 996 миллиардоврублей, на образование – 887,5 миллиарда. С учетом бюджетов Пенсионного идругих внебюджетных фондов расходы на социальную сферу превысят 19 триллионоврублей.Новый трехлетний бюджет делает акцент на развитие регионов.В 2020-2024 годах субъекты Федерации ежегодно должны платить лишь 5% суммызадолженности по кредитам. Но с условием: высвободившиеся средства вкладывать винвестиционные проекты на местах, которые улучшат жизнь людей.Уже ко второму чтению парламентарии распределилиподавляющее большинство межбюджетных трансфертов на следующий год. СубъектыФедерации могут не терять времени и незамедлительно начать формироватьсобственные бюджеты.Большое внимание уделено и селу. На отраслевые госпрограммыв следующем году предусмотрено 76,7 миллиарда рублей. Сумма солидная, новкладываться в село нужно больше, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин.Напомним, проект бюджета вносится на рассмотрение Госдумы непозднее 1 октября. После этого его направляют в профильные комитеты нижнейпалаты для замечаний и предложений, а также в Совет Федерации и Счетную палату.В первом чтении депутаты обсуждают общую концепциюпроекта бюджета и связанных с ним законопроектов. Во втором проект бюджетарассматривается подробнее. Законодатели обсуждают перечень субсидий регионам,программу внутренних и внешних займов, направления бюджетных ассигнований идругое. На третье, заключительное чтение, документ выносится с учетом бюджетныхассигнований, принятых во втором рассмотрении.