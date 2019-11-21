Нижняя палата на пленарном заседании в четверг, 21 ноября, приняла в третьем чтении проект бюджета на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов. В приоритете – экономическое развитие регионов и социальные программы.
Нижняя палата на пленарном заседании в четверг, 21 ноября, приняла в третьем чтении проект бюджета на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов. В приоритете – экономическое развитие регионов и социальные программы.
Доходы бюджета в следующем году составят 20,38 триллиона
рублей. Ежегодно поступления будут увеличиваться на триллион. Депутаты приняли
профицитный бюджет, на протяжении трех лет доходы будут превышать расходы: в
2020 году – на 876 миллиардов рублей, в 2022-м – на 295 миллиардов. Инфляция в ближайшую трехлетку
будет на приемлемом уровне – 3-4%.
Приоритетом остается повышение уровня жизни людей. Ведущая
роль в бюджете 2020-2022 принадлежит социальной сфере. Повышаются расходы на
медицину, образование и другие отрасли. На них направят почти семь триллионов
рублей – 35% расходов.
На социальную политику в следующем году предусмотрено около
пяти триллионов рублей. На здравоохранение будет выделено 996 миллиардов
рублей, на образование – 887,5 миллиарда. С учетом бюджетов Пенсионного и
других внебюджетных фондов расходы на социальную сферу превысят 19 триллионов
рублей.
Новый трехлетний бюджет делает акцент на развитие регионов.
В 2020-2024 годах субъекты Федерации ежегодно должны платить лишь 5% суммы
задолженности по кредитам. Но с условием: высвободившиеся средства вкладывать в
инвестиционные проекты на местах, которые улучшат жизнь людей.
Уже ко второму чтению парламентарии распределили
подавляющее большинство межбюджетных трансфертов на следующий год. Субъекты
Федерации могут не терять времени и незамедлительно начать формировать
собственные бюджеты.
Большое внимание уделено и селу. На отраслевые госпрограммы
в следующем году предусмотрено 76,7 миллиарда рублей. Сумма солидная, но
вкладываться в село нужно больше, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Напомним, проект бюджета вносится на рассмотрение Госдумы не
позднее 1 октября. После этого его направляют в профильные комитеты нижней
палаты для замечаний и предложений, а также в Совет Федерации и Счетную палату.
В первом чтении депутаты обсуждают общую концепцию
проекта бюджета и связанных с ним законопроектов. Во втором проект бюджета
рассматривается подробнее. Законодатели обсуждают перечень субсидий регионам,
программу внутренних и внешних займов, направления бюджетных ассигнований и
другое. На третье, заключительное чтение, документ выносится с учетом бюджетных
ассигнований, принятых во втором рассмотрении.