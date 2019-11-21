Там по программе Комфортная городская среда партии Единая Россия появился новый сквер. Общая стоимость работ - более 10 миллионов рублей.

Там по программе "Комфортная городская среда" партии "Единая Россия" появился новый сквер. Общая стоимость работ - более 10 миллионов рублей. Как оценивают изменения жители?Вместо заброшенного сада - современное пространство. В самом центре Боголюбова официально открылся новый сквер. Хотя дети уже давно облюбовали качели и горку,а мамочки и бабушки оценили скамейки.Семиошкина Светлана, жительница п. Боголюбова: «Конечно, намного лучше, спасибо большое, что сделали хоть такую площадку для нас, занялись, наконец, этим местом, единственное, все жители хотят детскую площадку лучше - очень мало всего.»Работы продолжатся весной, обещает глава администрации Суздальского района Алексей Сараев. Будет и еще одна детская площадка, под нее выделено место. Сейчас выполнены основные работы. Сделано все очень бережно, с уважением к истории и традициям поселка. Удалось сохранить даже старые яблони.Алексей Сараев, глава администрации Суздальского района: «Проект был разработан еще в 15 году, когда Боголюбову были выделены деньги в рамках комфортной среды проекта партии «Единая Россия», этот проект вспомнили и был он здесь реализован. Проект получился достойный, Боголюбово получило свой центр села, где могут собраться жители разного возраста.»Алексей Сараев обращает внимание: изящные скамейки вмурованы в бетон. Приходится защищаться от вандалов. Это не единственная мера: уже установлены камеры видеонаблюдения с видеофиксацией, а в ближайшем будущем за порядком в режиме он-лайн смогут следить сотрудники местного отдела УВД. Благо, он в нескольких метрах.- Будете следить за порядком?- Будем!Это тоже совсем новая площадка. Для любителей активного отдыха. Она установлена около школы.Дима Носов: «Ну, это для гребли, это как будто бы лодка, как будто гребсти типа.»Артем Тимофеев: «Мне нравится вот это, здесь можно прыгнуть и крутится и еще надо попасть на платформу - не на эту палку.»Территория у школы тоже постепенно преображается. Летом здесь открылся Дом культуры. Через несколько лет этот старый стадион будет не узнать , говорит глава администрации поселка.Сергей Корнилов, глава администрации Боголюбовского сельского поселения: «На сегодняшний момент это является одной из главных задач Боголюбовского поселения. Сейчас мы думаем о разработке проекта по благоустройству этой территории, строительству нового стадиона для нашей общественности.»Первый шаг к большим планам - установка фонарей. Они появятся на тренажерной площадке уже в декабре. Жизнь в Боголюбово буквальном смысле станет немного светлее.Екатерина Гусева, Наталья Головешкина, Андрей Синягин. Вести-Владимир