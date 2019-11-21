Кажется, что бедную Кристину Асмус уже никогда не оставят в покое после эпизода в фильме Текст, где она предстала обнаженной. На ее защиту встал бывший коллега по съемочной площадке Иван Охлобыстин.

Кажется, что бедную Кристину Асмус уже никогда не оставят в покое после эпизода в фильме "Текст", где она предстала обнаженной. На ее защиту встал бывший коллега по съемочной площадке Иван Охлобыстин.Драматург опубликовал в своем Инстаграм-аккаунте новый пост. Он рассказал, что наблюдает за травлей девушки в социальных сетях с печалью и раздражением.Кинорежиссер недоумевает, почему рассерженные безнравственностью граждане в таком случае не возмущаются групповым минетом на спектакле Богомолова. Отчего же их не смущает подозрительная коммерческая близорукость прокатчиков и создателей фильма "Текст". И по какой причине эти критики принимают визжащие толпы содомитов на телевизионных, новогодних трансляциях."Не забывай, что у порядочных людей такая опция, как осуждение считается неприемлемой, поскольку и своих грехов достаточно", – отметил Охлобыстин.Также он публично заявил, что все друзья Кристины будут продолжать ее любить несмотря ни на что. "И нет ничего, что могло бы эту дружбу уничтожить", – подытожил актер.20 Ноя 2019 в 9:33 PSTПоддержка коллеги растрогала Асмус до глубины души, сообщает . "Иван Иванович, дорогой мой! Всем сердцем люблю!", – ответила расчувствовавшаяся супруга Гарика Харламова.