В ходе форума ВТБ Россия зовет! председатель Счетной палаты Алексей Кудрин вступил в спор с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым и главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным о бюджетных расходах.

В ходе форума ВТБ "Россия зовет!" председатель Счетной палаты Алексей Кудрин вступил в спор с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым и главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным о бюджетных расходах, передает телеканал "Россия 24".Кудрин утверждает, что согласно подсчетам Счетной палаты, в этом году правительство не сможет потратить триллион рублей, что приведет к срыву ряда программных мероприятий. Он подчеркнул, что объем неисполненных расходов за три года вырос практически втрое."Правительство сгенерировало уменьшение спроса на триллион рублей", — заявил Кудрин, отметив, что видит в этом слабое качество государственного управления.Однако замглавы правительства Антон Силуанов заявил, что не согласен с этим утверждением. Он считает, что причиной тому – более жесткий подход кабмина к тратам федерального бюджета. Если раньше было разрешено авансирование проектов, то в настоящее время отслеживается каждый рубль.При этом глава Минэкономразвития Максим Орешкин попросил не пугать никого этим триллионом. Министр видит в этом изменение техники бюджетного учета. Соответственно, график расходования сдвигается вправо на несколько месяцев из-за переход с авансовых платежей на оплату по факту.Минфин подсчитал ранее, что по итогам девяти месяцев 2019 года исполнение федерального бюджета оказалось самым низким за последние 11 лет. С января по сентябрь расходы составили 12,05 триллиона рублей — 62,9 процента от уточненных параметров бюджета на 2019 год.