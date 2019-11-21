Талант гения вновь на родной земле. Во Владимире стартовал фестиваль имени знаменитого актёра, уроженца нашего города Алексея Баталова

Талант гения вновь на родной земле. Во Владимире стартовал фестиваль имени знаменитого актёра, уроженца нашего города Алексея БаталоваНа красной ковровой дорожке в Областном дворце культуры и искусства - известные актеры и медийные люди. Фестиваль "Журавли» имени Алексея Баталова стартовал в день рождения народного артиста СССР. Уроженца города Владимира. По традиции первыми под вспышки фотокамер выходят приглашенные гости и представители жюри. Критики и зрители - в предвкушении кинособытия года.- Артисты - это просто прелесть, прекрасно, что фестиваль на владимирской земле существует. Это здорово, имени такого прекрасного актера, режиссера, - делится впечатлениями Ирина Барскова, зрительницаВ программе фестиваля 38 кинолент. Все показы бесплатны. Председатель жюри - актер Всеволод Шиловский, давний друг Алексея Баталова, уверен, выбрать победителя будет сложно. Все представленные работы достойны награды. Среди них «Со дна вершины», «Последнее испытание», новогодняя комедия «Мечтатели» и многие другие. Многогранный талант самого Алексея Баталова давно считается эталоном среди актеров.- Он попал в такие руки режиссерские, которые давали ему диапазон. Журбины, рабочий парень, до 5 колена. Дама с собачкой, эстет, интеллигент, - рассказывает Всеволод Шиловский, народный артист РСФСР, председатель жюри фестиваляКартины представят известные актеры и режиссеры. Среди них Вера Алентова, Светлана Тома, Лев Прыгунов, Марат Башаров, Игорь Ясулович. Знаменитый мультипликатор Юрий Норштейн. В рамках фестиваля состоятся мастер-классы, творческие встречи, конкурсы современного отечественного кино, короткого метра, документального кино, фильмов для детей.- Поскольку я член жюри программу уже посмотрела, мне более произвели впечатление документальные картины и короткий метр, полный метр несколько слабее, - отмечает Вера Цветаева, председатель киноклуба «Политехник», член жюри фестиваляПублике представят ретропоказы фильмов Алексея Баталова. Организаторы надеются, что фестиваль «Журавли» памяти великого русского актера станет ежегодным.- Если нам удастся этот фестиваль продолжать, и вам, гражданам города Владимира это понравится, и потом сами будете это делать, конечно, мы будем рады. И Алексей Владимирович, я думаю, тоже бы очень радовался этому, - говорит Михаил Цивин, руководитель благотворительного фонда «Благор» имени Алексея БаталоваФестиваль завершится 23 ноября. Тогда же зрители узнают, какие картины судьи назвали лучшими.Александр Сыпченко, Илья Хлудов. Вести Владимир.