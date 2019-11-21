Территориальные претензии Эстонии к России неприемлемы и согласиться с ними Россия не может, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Территориальные претензии Эстонии к России неприемлемы и согласиться с ними Россия не может, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Так представитель Кремля прокомментировал заявление спикер эстонского парламента, члена Консервативной народной партии EKRE Хенна Пыллуааса. В своей речи эстонский политик сослался на Тартуский мирный договор 1920 года, в соответствии с которым, по его мнению, Россия до сих пор не вернула прибалтийской республике 5 процентов территории."Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись. Россия аннексировала около 5 процентов территории Эстонии", — указал Хенн Пыллуаас.Ранее с аналогичными заявлениями выступала министр внутренних дел Эстонии Март Хельме.Между тем, МИД России неоднократно указывал, что после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 году Тартуский мирный договор утратил силу.