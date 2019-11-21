Двухэтажный дом полностью сгорел в поселке Мосрентген, огонь перебросился на соседние постройки. МЧС привлекло к тушению пожарный вертолет.

Двухэтажный дом полностью сгорел в поселке Мосрентген, огонь перебросился на соседние постройки. МЧС привлекло к тушению пожарный вертолет.Пожар в деревянном доме вспыхнул около 15:30 21 ноября. Жители самостоятельно покинули коттедж и вызвали спасателей, однако пожарным до сих пор не удалось справиться с огнем.Горит поселение Мосрентген. Площадь пожара увеличивается до 250 кв.м pic.twitter.com/Yucrqqndxm— Дикая Москва (@WildWildMoscow) November 21, 2019Площадь пожара, которому присвоен второй, повышенный ранг сложности, уже достигла 1000 квадратных метров, горят соседние дома, передает телеканал "Россия 24". На место вылетел пожарный вертолет Ка-32.Жертв и пострадавших нет.