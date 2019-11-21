Экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова проговорилась о новом романе. Оксана Тарасова, судя по всему, обрела личное счастье.

Экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова проговорилась о новомромане. Оксана Тарасова, судя по всему, обрела личное счастье.Первая жена скандально известного спортсменаподелилась подробностями личной жизни, отвечая навопросы подписчиков в личном "Инстаграм"."Не страшно будет одной остаться, когда дочка выйдет замуж?" – задал вопрос Оксанеинтернет-обыватель. "А кто вам сказал, что я одна?" – нашлась с ответом бывшаясупруга футболиста.Отметим, что Тарасова детали новых отношений раскрывать нестала. Оксана не любит рассказывать о собственной жизни, она тщательно ее скрывает.Напомним, Дмитрий и Оксана разведались в 2011 году. Ходят слухи,что футболист изменял жене с поющей телеведущей Ольгой Бузовой. Якобы Тарасоваподала на развод узнав об интрижке супруга. Общая дочь пары Ангелина осталась сматерью.Сегодня экс-супруги периодически встречаются в судах. Например,недавно затеял новую тяжбу с первой женой. Известно, что спортсменежемесячно перечисляет дочери 400 тысяч рублей и теперь, по словам Дмитрия, этасумма для него стала неподъемной. Футболист хочет уменьшить выплату в восемьраз.4 Апр 2019 в 3:28 PDTВ конце июня истек контрактс футбольным клубом "Локомотив" с тех пор он не работает. Также совсемскоро новая супруга спортсмена модель Анастасия Костенко станет мамой во второйраз.