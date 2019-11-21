Экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова проговорилась о новом
романе. Оксана Тарасова, судя по всему, обрела личное счастье.
Экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова проговорилась о новом
романе. Оксана Тарасова, судя по всему, обрела личное счастье.
Первая жена скандально известного спортсмена
поделилась подробностями личной жизни, отвечая на
вопросы подписчиков в личном "Инстаграм".
"Не страшно будет одной остаться, когда дочка выйдет замуж?" – задал вопрос Оксане
интернет-обыватель. "А кто вам сказал, что я одна?" – нашлась с ответом бывшая
супруга футболиста.
Отметим, что Тарасова детали новых отношений раскрывать не
стала. Оксана не любит рассказывать о собственной жизни, она тщательно ее скрывает.
Напомним, Дмитрий и Оксана разведались в 2011 году. Ходят слухи,
что футболист изменял жене с поющей телеведущей Ольгой Бузовой. Якобы Тарасова
подала на развод узнав об интрижке супруга. Общая дочь пары Ангелина осталась с
матерью.
Сегодня экс-супруги периодически встречаются в судах. Например,
недавно затеял новую тяжбу с первой женой. Известно, что спортсмен
ежемесячно перечисляет дочери 400 тысяч рублей и теперь, по словам Дмитрия, эта
сумма для него стала неподъемной. Футболист хочет уменьшить выплату в восемь
раз.
4 Апр 2019 в 3:28 PDT
В конце июня истек контракт
с футбольным клубом "Локомотив" с тех пор он не работает. Также совсем
скоро новая супруга спортсмена модель Анастасия Костенко станет мамой во второй
раз.