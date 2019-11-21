В Мадриде продолжается розыгрыш Кубка Дэвиса. Российские теннисисты вышли в четвертьфинал турнира, где сыграют с командой Сербии.

В Мадриде продолжается розыгрыш Кубка Дэвиса. Российские теннисисты вышли в четвертьфинал турнира, где сыграют о с командой Сербии.Сборная России, за которую выступают Карен Хачанов, Евгений Донской и Андрей Рублев, заняла второе место в группе В и оказалась одной из двух лучших команд среди занявших вторые места. В первом матче россияне выиграли у хорватов 3:0, а во втором уступили испанцам 1:2.В четвертьфинале сборная России сыграет с победителем группы А. Им стала сборная Сербии, обыгравшая команду Франции. Встреча пройдет в пятницу