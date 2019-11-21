Ведущая шоу Дом-2 Ксения Бородина экспериментирует с имиджем. Звезда выбрала необычный наряд, который пришелся по душе не всем.

Ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина экспериментирует с имиджем.Звезда выбрала необычный наряд, который пришелся по душе не всем.Бородина порадовала поклонников свежим фото со съемок.Стилисты превратили звезду реалити-шоу "Дом-2" в девушку из 80-х.Ксению облачили в водолазку цвета фуксия с огромными плечами,синюю расклешенную юбку с массивным поясом и туфли на высоких каблуках. Волосы теледивезавили в мелкие кудри и зачесали на одну сторону.Отметим, что ретро-образ вызвал бурное обсуждение.Мнения поклонников разделились. Одни отмечали, что кофта "укоротила" шею звезде,а юбка оставила ее без талии. Мол, выигрышно смотрятся только ноги, которыекажутся длиннее. Другие восхищались смелостью и органичностью Ксении.20 Ноя 2019 в 10:15 PST"Нееееее😱 не подходит!!! (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Прическа супер, но лук не очень", "Бесконечнодлинные ноги 👌🏻", "Бомбезныйприкид 😎стилево, пестренько так )", "Ксюша, Выкрасотка! Но это "розовая кофточка" на вас не очень сидит !", "Первыйраз мне что-то не понравилось , особенно прическа", "и мне...безвкусицаполная...хотя Ксюша мне нравится очень...", "Честно Ксения кудри не ваше",– писали интернет-обыватели .