Ведущая шоу Дом-2 Ксения Бородина экспериментирует с имиджем.
Звезда выбрала необычный наряд, который пришелся по душе не всем.
Ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина экспериментирует с имиджем.
Звезда выбрала необычный наряд, который пришелся по душе не всем.
Бородина порадовала поклонников свежим фото со съемок.
Стилисты превратили звезду реалити-шоу "Дом-2" в девушку из 80-х.
Ксению облачили в водолазку цвета фуксия с огромными плечами,
синюю расклешенную юбку с массивным поясом и туфли на высоких каблуках. Волосы теледиве
завили в мелкие кудри и зачесали на одну сторону.
Отметим, что ретро-образ вызвал бурное обсуждение.
Мнения поклонников разделились. Одни отмечали, что кофта "укоротила" шею звезде,
а юбка оставила ее без талии. Мол, выигрышно смотрятся только ноги, которые
кажутся длиннее. Другие восхищались смелостью и органичностью Ксении.
20 Ноя 2019 в 10:15 PST
"Нееееее😱 не подходит!!! (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Прическа супер, но лук не очень", "Бесконечно
длинные ноги 👌🏻", "Бомбезный
прикид 😎стилево, пестренько так )", "Ксюша, Вы
красотка! Но это "розовая кофточка" на вас не очень сидит !", "Первый
раз мне что-то не понравилось , особенно прическа", "и мне...безвкусица
полная...хотя Ксюша мне нравится очень...", "Честно Ксения кудри не ваше",
– писали интернет-обыватели .