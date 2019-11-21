39-летняя певица Анна Семенович невероятная красавица – она славится роскошным бюстом и невероятной харизмой. Несмотря на огромную популярность у представителей мужского пола, артистка умудрилась ни разу не побывать замужем.

39-летняя певица Анна Семенович невероятная красавица – она славится роскошным бюстом и невероятной харизмой. Несмотря на огромную популярность у представителей мужского пола, артистка умудрилась ни разу не побывать замужем.Анна Семенович призналась, что в ее жизни были разные ухажеры: добрые, заботливые, верные. Одного кавалера, например, певица не может забыть много лет. Мужчину, имя которого звезда не называет, она вспоминает с благодарностью и любовью."Если бы я сейчас встретила такого мужчину – я бы вцепилась и никуда его не отпускала", – призналась Анна Семенович телеведущей Лере Кудрявцевой на съемках программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.Об упущенном счастье Анна не жалеет, она с позитивом смотрит в будущее. Семенович, конечно, засиделась в девках, однако, этот факт ее ничуть не расстраивает."Ну я не знаю, как мужиков заставить жениться, что с ними надо сделать, а? Скажите мне! Я не знаю!" – пожаловалась Семенович Кудрявцевой.21 Ноя 2019 в 1:57 PSTГрустить Анне Семенович некогда, она занята карьерой. Звезда с завидной периодичностью выпускает новые песни, музыкальные клипы, участвует во множестве телевизионных проектов. К слову, 23 ноября в 21:00 артистка станет героиней программы "Секрет на миллион" на НТВ. Отважится ли Анна обнажить свою душу? Ведь тайна, которую удалось раскопать Лере Кудрявцевой, стоит гораздо дороже миллиона рублей…