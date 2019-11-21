Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил российского программиста Станислава Лисова к 4 годам заключения за кражу 855 тысяч долларов и попытку похитить еще 4,4 миллиона долларов со счетов в американских банках с помощью компьютерного вируса NeverQuest.

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил российского программиста Станислава Лисова к 4 годам заключения за кражу 855 тысяч долларов и попытку похитить еще 4,4 миллиона долларов со счетов в американских банках с помощью компьютерного вируса NeverQuest.Как передает РИА Новости, решение о приговоре в 48 месяцев лишения свободы приняла судья Валери Капрони, подчеркнув, что, учитывая примерное поведение россиянина, срок уменьшается на 15%.Служитель Фемиды также решила засчитать срок, уже отбытый Лисовым с января 2017 года, когда он был задержан по требованию США в Испании.По мнению адвоката программиста, Аркадия Буха, его подзащитный может выйти на свободу уже через несколько месяцев.